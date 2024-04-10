Россия может использовать переговоры по Украине для перевооружения, а потому странам НАТО нужно относиться к позиции Москвы осторожно, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью LBC.

«России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Так, в декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

По словам Путина, Россия сделала всё возможное для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса, но её «водили за нос». Он также отметил, что был разочарован высказыванием экс-канцлера Германии.