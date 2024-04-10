Антонов заявил, что США пытаются «подсадить» союзников на своё дорогое топливо
Так он прокомментировал заявления представителей Госдепа относительно российской нефтегазовой отрасли, в частности проекта «Арктик СПГ — 2».
«В действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. «Подсадить» союзников и нуждающиеся в углеводородах страны Глобального Юга на американское, куда более дорогое топливо», — сказал Антонов.
Дипломат подчеркнул, что США давно планируют покончить с российским экспортом энергоресурсов.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.