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Антонов: США давно планируют покончить с российским экспортом энергоресурсов

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Администрация Соединённых Штатов давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергетических ресурсов, в том числе природного газа. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что с этой целью американской стороной было введено бесчисленное множество антироссийских санкций.

«Вот почему нынешние заявления здешних чиновников предсказуемы и идут в русле стратегической линии официального Вашингтона», — добавил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать звучащие на Западе угрозы в адрес нефтегазовой отрасли России, включая проект «Арктик СПГ — 2».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.

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