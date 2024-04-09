Антонов: США давно планируют покончить с российским экспортом энергоресурсов
Дипломат отметил, что с этой целью американской стороной было введено бесчисленное множество антироссийских санкций.
«Вот почему нынешние заявления здешних чиновников предсказуемы и идут в русле стратегической линии официального Вашингтона», — добавил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать звучащие на Западе угрозы в адрес нефтегазовой отрасли России, включая проект «Арктик СПГ — 2».
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.