Журналист: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха политических последствий
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон.
«Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!» — подчеркнул журналист.
Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.