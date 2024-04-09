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Журналист: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха политических последствий

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Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон.

«Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!» — подчеркнул журналист.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.

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