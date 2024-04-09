Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке.

Дипломат отметил, что «муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе» лишь подтверждает, что «единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС России на поле боя».

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что НАТО стоит включить инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск Киеву.

Также депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.