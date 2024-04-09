МИД: НАТО стоит включить инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск Киеву

Москва рассчитывает, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, в случае появления западных войск на Украине риск прямого вооружённого противостояния между НАТО и Россией возрастёт многократно.

«Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе в конечном счёте возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения», — подчеркнул Полищук.

Ранее в Госдепе США заявили, что Украина может присоединиться к НАТО только после конфликта.

Также глава правительства Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.