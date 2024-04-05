Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Белика, Польша собирается «урвать» от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы «великую миссию» в украинском вопросе.

«Польские власти по отношению к Украине демонстрируют не открытые ладони, а камень за пазухой», — сказал депутат.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.

Также в FP отметили, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС.