RT в Telegram
Подпишись

Депутат ГД Белик: миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Белика, Польша собирается «урвать» от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы «великую миссию» в украинском вопросе.

«Польские власти по отношению к Украине демонстрируют не открытые ладони, а камень за пазухой», — сказал депутат.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.

Также в FP отметили, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить