Депутат ГД Белик: миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Белика, Польша собирается «урвать» от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы «великую миссию» в украинском вопросе.
«Польские власти по отношению к Украине демонстрируют не открытые ладони, а камень за пазухой», — сказал депутат.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.
Также в FP отметили, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС.