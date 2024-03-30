FP: Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС
- РИА Новости
Об этом пишет издание Foreign Policy.
«Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и, главное, в отношении его членства в ЕС», — говорится в публикации.
Как напомнил автор статьи, среди польских фермеров уже на протяжении долгого времени наблюдаются антиукраинские настроения, которые передаются остальному населению страны.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров на польско-украинской границе, заявил, что иногда ему приходится быть жёстким с «украинскими друзьями».