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Премьер Польши Туск признал, что иногда ему приходится быть жёстким с Украиной

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров на польско-украинской границе, заявил, что иногда ему приходится быть жёстким с «украинскими друзьями».
Премьер Польши Туск признал, что иногда ему приходится быть жёстким с Украиной
  • AP
  • © Christophe Petit-Tesson

Об этом польский премьер рассказал в интервью испанской газете El País.

«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жёстким с нашими украинскими друзьями», — сказал он.

Туск подчеркнул, что, будучи премьером Польши, он обязан защищать фундаментальные интересы своей страны. 

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.

Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.

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