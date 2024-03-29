Премьер Польши Туск признал, что иногда ему приходится быть жёстким с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров на польско-украинской границе, заявил, что иногда ему приходится быть жёстким с «украинскими друзьями».

Об этом польский премьер рассказал в интервью испанской газете El País.

«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жёстким с нашими украинскими друзьями», — сказал он.

Туск подчеркнул, что, будучи премьером Польши, он обязан защищать фундаментальные интересы своей страны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.

Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.