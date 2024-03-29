Премьер Польши Туск признал, что иногда ему приходится быть жёстким с Украиной
- AP
- © Christophe Petit-Tesson
Об этом польский премьер рассказал в интервью испанской газете El País.
«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жёстким с нашими украинскими друзьями», — сказал он.
Туск подчеркнул, что, будучи премьером Польши, он обязан защищать фундаментальные интересы своей страны.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.
Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.