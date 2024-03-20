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Боррель: блокировка границы Польши и Украины мешает военному транзиту

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Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.
Боррель: блокировка границы Польши и Украины мешает военному транзиту
  • Gettyimages.ru

«Границы должны быть разблокированы. Какие бы аргументы они (протестующие. — RT) ни приводили, это надо решать другими путями, потому что с военной точки зрения мы нуждаемся в свободном транзите между Украиной и ЕС», — цитирует его ТАСС.

Боррель уточнил, что речь идёт как о военных, так и гражданских целях.

Он подчеркнул, что в такой «критический момент» нельзя перекрывать границы.

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.

В сейме Польши заявили, что вопрос блокады границы Польши с Украиной скоро решится.

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