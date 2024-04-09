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Сенатор Вэнс назвал вступление Украины в НАТО приглашением США в войну

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Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Это полная безответственность... Это всё равно что приглашать на войну нашу страну», — сказал политик.

При этом он отметил, что США должны «отбросить идею» о том, что Украина должна вступить в НАТО, если не хотят видеть американских солдат на передовой против России.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО остаётся категорически неприемлемым для России.

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