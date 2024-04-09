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Обозреватель Роша: ВСУ не смогут избежать сдачи Часова Яра

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Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что ВСУ неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями.

«Сдача Часов Яра станет падением ещё одной украинской «крепости» и серьёзным ударом для Киева», — говорится в статье.

По словам журналиста, предыдущий опыт боёв в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укреплённую позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Водяное на Авдеевском направлении.

Также корреспондент RT Саргон Хадая с линии боевого столкновения рассказал о ситуации на Авдеевском и Донецком направлениях.

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