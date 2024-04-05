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Корреспондент RT рассказал о ситуации на Авдеевском и Донецком направлениях

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Корреспондент RT Саргон Хадая с линии боевого столкновения рассказал о ситуации на Авдеевском и Донецком направлениях.

Отмечается, что ВС России ведут наступление на Часов Яр, идут бои в центре Бердычей и на окраине Тоненького.

По словам корреспондента, российская армия отбросила солдат ВСУ уже на 20—25 км от Донецка, снизив угрозу артобстрелов.

ВСУ пытаются начать контрнаступление в западной части Тоненького, но ВС России закрепились в городе — противнику приходится отступать.

Ранее командир ДРГ спецназа «Ахмат» рассказал RT, как бойцы работают в тылу противника.

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