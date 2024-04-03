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Командир ДРГ спецназа «Ахмат» рассказал, как бойцы работают в тылу противника

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Военкор RT Влад Андрица пообщался с командиром диверсионно-разведывательной группы в составе группы Аида спецназа «Ахмат». Позывной военного — Лангепас, его работа заключается в том, чтобы проникнуть в тыл врага и остаться незамеченным. Главная задача — собрать информацию и не вступать в контакт.

«В лёжках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят «немцы» в 4—5 м, у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили», — рассказал командир.

Иногда вступать в бой приходится. В блиндаже ВСУ они как-то наткнулись на двух человек без опознавательных знаков, которые притворились своими. В этот момент из кустов вышел третий — с украинским флагом на бронежилете. Все трое были моментально уничтожены — этот момент попал на видео.

На спецоперацию Лангепас решил отправиться после того, как увидел кадры из Мариуполя, на которых ВСУ убили женщину и выстрелили в голову её маленькой дочери.

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