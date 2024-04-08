Генсек ООН разделяет с МАГАТЭ обеспокоенность по поводу ударов БПЛА по ЗАЭС
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Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов дронов по атомной электростанции», — цитирует его ТАСС.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.