Генсек ООН разделяет с МАГАТЭ обеспокоенность по поводу ударов БПЛА по ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет с Международным агентством по атомной энергии обеспокоенность по поводу ударов беспилотников по Запорожской АЭС.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов дронов по атомной электростанции», — цитирует его ТАСС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.