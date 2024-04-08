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МИД России выразил обеспокоенность из-за инцидента в дипмиссии Мексики

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МИД России выразил обеспокоенность послу Эквадора в России Хуану Ольгину из-за проникновения силовиков в посольство Мексики.
МИД России выразил обеспокоенность из-за инцидента в дипмиссии Мексики
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооружённым проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал Мексику и Эквадор разрешить конфликт на основе международных норм.

Также у посольства Эквадора в Мехико прошла акция протеста.

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