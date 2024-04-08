МИД России выразил обеспокоенность из-за инцидента в дипмиссии Мексики
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооружённым проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал Мексику и Эквадор разрешить конфликт на основе международных норм.
Также у посольства Эквадора в Мехико прошла акция протеста.