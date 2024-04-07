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Госдеп призвал Мексику и Эквадор разрешить конфликт на основе международных норм

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Властям Мексики и Эквадора следует разрешить возникшие между ними разногласия в соответствии с международными нормами. Об этом в письменном заявлении сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он отметил, что Вашингтон осуждает любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях и очень серьёзно относится к обязательству принимающих стран в соответствии с международным правом уважать неприкосновенность дипломатических миссий.

«Мексика и Эквадор являются важнейшими партнёрами Соединённых Штатов, и мы высоко ценим наши отношения с обеими странами. Мы призываем обе страны урегулировать свои разногласия в соответствии с международными нормами», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее стало известно о решении Мексики разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства в Кито.

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