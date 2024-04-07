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Дюжаррик: Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил в посольство Мексики

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Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.

Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито», — передаёт его слова РИА Новости.

Кроме того, Дюжаррик подчеркнул, что по мнению Гутерреша, должна соблюдаться неприкосновенность дипломатических объектов.

Нарушения этого принципа, как отмечается, ставят под угрозу установление нормальных международных отношений.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал Мексику и Эквадор разрешить конфликт на основе международных норм.

Также у посольства Эквадора в Мехико прошла акция протеста.

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