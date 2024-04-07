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Акция протеста прошла у посольства Эквадора в Мехико

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Территория посольства Эквадора в Мехико стала местом, где прошла акция протеста. На защиту дипломатической миссии вывели дополнительные наряды полиции.

Как сообщает ТАСС, участие в демонстрации приняли десятки людей. Они пришли к зданию эквадорской дипмиссии в столичном районе Поланко, чтобы выразить протест против действий властей Эквадора, которые 5 апреля устроили штурм посольства Мексики и арестовали укрывавшегося там бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа.

Ранее стало известно о решении Накарагуа разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма мексиканского посольства в Кито.

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