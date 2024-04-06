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Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Эквадором

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Никарагуа разрывает дипотношения с Эквадором после штурма мексиканского посольства в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с правительством Эквадора», — сказано в заявлении.

При этом в правительстве Никарагуа выразили уважение эквадорскому народу и подтвердили приверженность международному праву и конвенциям, регулирующим цивилизованные отношения между странами и правительствами мира.

Ранее власти Эквадора объяснили штурм посольства Мексики защитой суверенитета государства.

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