RT в Telegram
Подпишись

Эквадор назвал штурм посольства Мексики защитой своего суверенитета

Короткая ссылка
Власти Эквадора объяснили штурм посольства Мексики защитой суверенитета государства.

Как говорится в сообщении администрации президента Эквадора Даниэля Нобоа в соцсети Х, арест бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа в здании дипломатической миссии был вынужденной мерой.

«Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведён его арест», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Мексиканский МИД отметил, что в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре были ранены дипломаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить