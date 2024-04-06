Мексиканский МИД: в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре ранены дипломаты
Об этом она написала в соцсети X.
«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — указала министр.
В соцсети министерства отмечается, что страна обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.