Мексиканский МИД: в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре ранены дипломаты

Глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила, что дипломаты страны в мексиканском посольстве в Эквадоре пострадали при штурме дипмиссии полицией южноамериканской республики.

Об этом она написала в соцсети X.

«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — указала министр.

В соцсети министерства отмечается, что страна обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.