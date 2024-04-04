НАТО заверяло Москву в том, что не намерено вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ — об этом свидетельствует запись разговора бывшего генсека альянса Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

Документ опубликовал американский архив национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — сказал Вернер, слова которого приводит РИА Новости.

Встреча прошла 25 февраля 1992 года. Тогда генсек НАТО прибыл в Москву.

Ранее Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также сказал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.