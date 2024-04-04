Архив США: НАТО заверяло, что не будет вмешиваться в дела России
- AP
Документ опубликовал американский архив национальной безопасности.
«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — сказал Вернер, слова которого приводит РИА Новости.
Встреча прошла 25 февраля 1992 года. Тогда генсек НАТО прибыл в Москву.
Ранее Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также сказал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.