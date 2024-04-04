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Архив США: НАТО заверяло, что не будет вмешиваться в дела России

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НАТО заверяло Москву в том, что не намерено вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ — об этом свидетельствует запись разговора бывшего генсека альянса Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.
Архив США: НАТО заверяло, что не будет вмешиваться в дела России
  • AP

Документ опубликовал американский архив национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ», — сказал Вернер, слова которого приводит РИА Новости.

Встреча прошла 25 февраля 1992 года. Тогда генсек НАТО прибыл в Москву.

Ранее Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. Он также сказал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

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