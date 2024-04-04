В Кремле прокомментировали возможный выход Великобритании из ЕСПЧ на фоне наплыва мигрантов в Соединённом Королевстве.

«Если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают всё-таки выводы и принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил в интервью изданию The Sun, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

До этого власти Британии запустили рекламу в соцсетях Вьетнама для сдерживания миграции.

Также в Соединённом Королевстве попросили передать ВСУ лодки, на которых приплывают мигранты.