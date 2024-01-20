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Telegraph: в Британии просят передать ВСУ лодки, на которых приплывают мигранты

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Представители организации, указывающей своей целью помощь Украине, обратились к британскому правительству с просьбой поставить украинской армии лодки, на которых в страну через Ла-Манш приплывают мигранты.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Правительство попросили отправить на Украину лодки, используемые мигрантами, чтобы переплыть канал и попасть в Британию», — говорится в публикации.

В ответ на это британские чиновники отметили, что эти лодки находятся в плачевном состоянии и не пригодны ни для перепродажи, ни для повторного использования.

Несмотря на это, один из лидеров организации Алексаднр Кругляк заявил, что этим лодкам всё равно можно найти применение на Украине.

Ранее австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что власти Австралии намерены продать на запчасти выведенные из эксплуатации вертолёты MRH-90 Taipan вместо отправки их ВСУ.

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