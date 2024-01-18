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Австралия продаст на запчасти вертолёты Taipan вместо их отправки на Украину

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Австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что власти Австралии намерены продать на запчасти выведенные из эксплуатации вертолёты MRH-90 Taipan вместо отправки их Вооружённым силам Украины.
Австралия продаст на запчасти вертолёты Taipan вместо их отправки на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Maree Williams

Об этом он рассказал в эфире радиостанции ABC NewsRadio.

Украина запросила у Австралии эти вертолёты ещё в декабре прошлого года.

«Фюзеляжи вертолётов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолёта», — сказал Конрой.

При этом министр подчеркнул, что Канберра намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

В сентябре прошлого года стало известно, что власти Канады намерены утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы частных компаний переоборудовать их и поставить Вооружённым силам Украины.

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