Австралия продаст на запчасти вертолёты Taipan вместо их отправки на Украину

Австралийский министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что власти Австралии намерены продать на запчасти выведенные из эксплуатации вертолёты MRH-90 Taipan вместо отправки их Вооружённым силам Украины.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции ABC NewsRadio.

Украина запросила у Австралии эти вертолёты ещё в декабре прошлого года.

«Фюзеляжи вертолётов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолёта», — сказал Конрой.

При этом министр подчеркнул, что Канберра намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

В сентябре прошлого года стало известно, что власти Канады намерены утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы частных компаний переоборудовать их и поставить Вооружённым силам Украины.