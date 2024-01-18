Австралия продаст на запчасти вертолёты Taipan вместо их отправки на Украину
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Об этом он рассказал в эфире радиостанции ABC NewsRadio.
Украина запросила у Австралии эти вертолёты ещё в декабре прошлого года.
«Фюзеляжи вертолётов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолёта», — сказал Конрой.
При этом министр подчеркнул, что Канберра намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.
В сентябре прошлого года стало известно, что власти Канады намерены утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы частных компаний переоборудовать их и поставить Вооружённым силам Украины.