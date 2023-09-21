CBS: Канада утилизирует устаревшую технику, несмотря на призывы передать её ВСУ
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Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на канадское Минобороны.
«67 из 140 единиц гусеничной лёгкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны заявили, что все бронетранспортёры M113 в данный момент находятся в плохом состоянии и тоже ждут утилизации.
При этом ряд канадских частных оборонных компаний предложили властям переоборудовать устаревшую технику и передать её Киеву.
Отмечается, что пока власти не дали ответ на эти предложения.
В июле стало известно, что Минобороны Великобритании в 2010—2014 годах утилизировало более 40 танков Challenger 2, которые, по мнению местных военных экспертов, могли быть переданы Украине.