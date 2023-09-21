CBS: Канада утилизирует устаревшую технику, несмотря на призывы передать её ВСУ

Власти Канады намерены утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы частных компаний переоборудовать их и поставить Вооружённым силам Украины.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на канадское Минобороны.

«67 из 140 единиц гусеничной лёгкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны заявили, что все бронетранспортёры M113 в данный момент находятся в плохом состоянии и тоже ждут утилизации.

При этом ряд канадских частных оборонных компаний предложили властям переоборудовать устаревшую технику и передать её Киеву.

Отмечается, что пока власти не дали ответ на эти предложения.

В июле стало известно, что Минобороны Великобритании в 2010—2014 годах утилизировало более 40 танков Challenger 2, которые, по мнению местных военных экспертов, могли быть переданы Украине.