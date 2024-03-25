Власти Великобритании запустили рекламную кампанию в соцсетях Вьетнама, направленную на сдерживание миграции в Соединённое Королевство.

«Последний этап кампании, начавшейся сегодня (понедельник, 25 марта), будет использовать рекламу в соцсети Facebook* и на YouTube, напрямую нацеленную на людей, которые могут рассматривать возможность совершения опасных и незаконных поездок в Великобританию», — говорится в сообщении правительства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее не исключил, что нелегальная миграция поглотит европейские страны, если своевременно не будут приняты жёсткие меры.

В октябре американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Европе, возможно, произойдёт гражданская война.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.