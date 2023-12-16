Премьер Британии Сунак: нелегальная миграция поглотит европейские страны
- AP
Об этом британский премьер предупредил в ходе встречи с итальянскими консерваторами и представителями правого крыла в Риме.
По мнению Сунака, борьба с нелегальными мигрантами требует ужесточения международных правил по отношению к беженцам.
«Если мы не справимся с этой проблемой, числа будут только расти. Мигранты поглотят наши страны», — цитирует его газета Standard.
В октябре американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Европе, возможно, произойдёт гражданская война.