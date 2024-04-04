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Посол России: гибридная война НАТО не имеет аналогов в истории холодной войны

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Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов в истории холодной войны и осложнена уничтожением почти всех «предохранителей», которые могли остановить выход ситуации из-под контроля, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
Посол России: гибридная война НАТО не имеет аналогов в истории холодной войны
  • Legion-Media

«Гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, политики принимают важные решения, связанные со втягиванием европейских государств в конфронтацию с Россией, без общественного обсуждения и под диктовку Вашингтона.

Токовинин отметил, что саммит НАТО в Вашингтоне продолжит закреплённый ранее курс на конфронтацию с Россией и подчеркнёт заряженность альянса на эскалацию кризиса на Украине.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев подчеркнул, что НАТО активно участвует в организации обстрелов территории страны.

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