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Антонов призвал Запад отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения России

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Западу следует отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения России, чтобы вернуть доверие Москвы.

Об этом информирует ТАСС.

По словам дипломата, Запад растоптал азы дипломатии и принцип неделимости безопасности, а также долгие годы злоупотреблял доверием России.

Кроме того, Антонов подчеркнул, что для восстановления доверия со стороны Москвы Западу необходимо научиться уважать коренные интересы других государств.

Ранее Антонов указал на непристойность слов американского лидера Джо Байдена в адрес руководства России.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с Вашингтоном.

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