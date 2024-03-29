Посол Антонов указал на непристойность слов Байдена в адрес руководства России
Об этом пишет РИА Новости.
Посол с сожалением отметил, что Байден позволяет себе столь резкие замечания, непристойные замечания в адрес руководства России.
Он заявил, что в отличие от своего американского коллеги Путин никогда не позволил себе, как бы обидны не были бы выпады в его адрес, каких-либо уничижительных замечаний в адрес политического руководства других государств.
Ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении Путина, назвав его «мясником».