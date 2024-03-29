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Посол Антонов указал на непристойность слов Байдена в адрес руководства России

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Российский посол в Соединённых Штатов Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале заявил, что слова американского лидера Джо Байдена в адрес руководства России — непристойны.

Об этом пишет РИА Новости.

Посол с сожалением отметил, что Байден позволяет себе столь резкие замечания, непристойные замечания в адрес руководства России.

Он заявил, что в отличие от своего американского коллеги Путин никогда не позволил себе, как бы обидны не были бы выпады в его адрес, каких-либо уничижительных замечаний в адрес политического руководства других государств.

Ранее Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении Путина, назвав его «мясником».

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