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Байден вновь позволил себе оскорбить Путина в выступлении

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Президент США Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина.

Как информирует ТАСС, американский президент допустил это, выступая в штате Северная Каролина.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден.

Ранее Байден грубо высказался о российском лидере в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско.

Позже на праздничном обеде в честь Ирландии, рассуждая о конгрессе и помощи Украине, он вновь стал оскорблять Путина.

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