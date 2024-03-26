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Песков: Россия открыта для комплексного обсуждения всех вопросов с США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с Вашингтоном.
Песков: Россия открыта для комплексного обсуждения всех вопросов с США
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не раз заявлял об открытости России для диалога, однако некоторые вопросы будет невозможно проигнорировать.

«Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях», — добавил Песков.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по двусторонним отношениям на следующей неделе.

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