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Посольство России и администрация США договорились о будущих двусторонних контактах

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Посольство России в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе.

Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«... о том, как нам жить дальше, есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не станут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом.

Позже Антонов заявил, что Россия не будет бегать за США, если они не хотят сотрудничать по безопасности.

При этом сообщалось, что представители властей США почтили в посольстве России память жертв теракта в «Крокусе».

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