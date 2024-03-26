Представители властей США почтили в посольстве России память жертв теракта в «Крокусе»
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передаёт ТАСС.
«Сегодня пришли к нам отдать дань уважения, скорби, вместе с нами погоревать представители Белого дома, были представители Госдепа», — сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших.
Также сообщалось, что власти КНДР посетили посольство России, выразив свои соболезнования.