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Представители властей США почтили в посольстве России память жертв теракта в «Крокусе»

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Представители Белого дома и Госдепартамента США в посольстве России в Вашингтоне почтили память погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передаёт ТАСС.

«Сегодня пришли к нам отдать дань уважения, скорби, вместе с нами погоревать представители Белого дома, были представители Госдепа», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» и соболезнуют близким погибших.

Также сообщалось, что власти КНДР посетили посольство России, выразив свои соболезнования.

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