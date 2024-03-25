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Кирби: США не станут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом

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Соединённые Штаты не собираются оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не станут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом
  • AP
  • © Andrew Harnik

Как передаёт ТАСС, в ходе брифинга ему задали вопрос о том, может ли из-за теракта в «Крокусе» «открыться дверь для диалога по безопасности» между двумя государствами.

«Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет», — сказал Кирби.

Он добавил, что у Вашингтона было обязательство уведомить Москву об имеющейся информации, которой, по утверждению представителя Белого дома, у России «явно не было».

«Мы это сделали», — добавил он.

Ранее американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает её риторику после подрыва газопроводов «Северный поток».

Посол России в США Анатолий Антонов высказался о якобы причастности ИГ* к теракту в «Крокусе». Он призвал не спешить с выводами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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