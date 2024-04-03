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Юрист: страны должны содействовать друг другу в вопросах борьбы с терроризмом

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Анастасия Белоусова
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что Генеральная прокуратура (ГП) России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.
Юрист: страны должны содействовать друг другу в вопросах борьбы с терроризмом
  • РИА Новости

«В рамках этих конвенций (Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года) страны должны оказывать друг другу содействие», — подтвердила она.

По её мнению, в данном случае для России необходимо получить информацию о финансовых потоках, которые могли направляться через запрашиваемые страны на территорию нашего государства.

«Для того чтобы получить необходимые улики против организаторов, заказчиков и тех, кто финансировал эти террористические акты. Необходимо, конечно, содействие правоохранительных органов других стран. И в частности, эти страны могут получить банковскую документацию, подтверждающую направление денежных потоков тем или иным лицам», — добавила Ярмуш.

Ранее президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер назвал «абсолютно правильными действиями» обращение ГП о терактах.

Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.

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