Юрист — об обращении ГП о терактах: Запад выработает единую стилистику ответов

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что Генеральная прокуратура (ГП) России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

По мнению собеседника RT, то, как должны эти страны вести расследование и как будут вести на самом деле, — «две большие разницы».

Юрист считает, что сфера международного сотрудничества на сегодня политизирована, тем не менее, по его словам, прямого отказа не будет.

«Скорее всего, возможны два варианта — игнорирование и оставление запросов без ответа, и второй, более вероятный ответ, — формальная отписка о том, что «всё уже расследовано, изучено, меры приняты и всё под контролем». Также весьма вероятно, что представители указанных стран проведут консультации о выработке единой позиции по запросам нашей страны, в том числе о едином информационном сопровождении и единой стилистике ответов», — сказал он.

Соловьёв уверен, что главенствующую роль на себя возьмут США «как главная страна — заинтересант самих терактов, так и того, чтобы в ходе такого расследования не выйти на самих себя».

Ранее президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер назвал «абсолютно правильными действиями» обращение ГП о терактах.

Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.