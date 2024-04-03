Юрист — об обращении ГП о терактах: Запад выработает единую стилистику ответов
- РИА Новости
По мнению собеседника RT, то, как должны эти страны вести расследование и как будут вести на самом деле, — «две большие разницы».
Юрист считает, что сфера международного сотрудничества на сегодня политизирована, тем не менее, по его словам, прямого отказа не будет.
«Скорее всего, возможны два варианта — игнорирование и оставление запросов без ответа, и второй, более вероятный ответ, — формальная отписка о том, что «всё уже расследовано, изучено, меры приняты и всё под контролем». Также весьма вероятно, что представители указанных стран проведут консультации о выработке единой позиции по запросам нашей страны, в том числе о едином информационном сопровождении и единой стилистике ответов», — сказал он.
Соловьёв уверен, что главенствующую роль на себя возьмут США «как главная страна — заинтересант самих терактов, так и того, чтобы в ходе такого расследования не выйти на самих себя».
Ранее президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер назвал «абсолютно правильными действиями» обращение ГП о терактах.
Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.