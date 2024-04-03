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Столтенберг призвал сделать военные поставки НАТО Украине обязательными

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил сделать военные поставки альянса Украине обязательными.
Столтенберг призвал сделать военные поставки НАТО Украине обязательными
  • AP

«Мы должны обеспечить надёжную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины... Надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО, меньше на краткосрочную помощь, больше на многолетние обязательства», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Столтенберг предложит создать фонд в $100 млрд для поставок оружия киевскому режиму.

Также в НАТО заявили, что украинские войска «в определённом смысле» ведут войну Североатлантического альянса.

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