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Экс-премьера Польши Моравецкого заподозрили в превышении полномочий

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Верховная контрольная палата Польши заподозрила экс-премьера страны Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при финансировании органов местного самоуправления.
Экс-премьера Польши Моравецкого заподозрили в превышении полномочий
  • РИА Новости

«Верховная контрольная палата... направляет уведомление о подозрении в совершении преступления, в частности по ст. 231 Уголовного кодекса, в отношении бывшего премьера... и других госслужащих, ответственных за указанные действия», — приводит заявление ведомства ТАСС.

В верховной палате классифицировали действия Моравецкого как превышение полномочий и невыполнение служебных обязанностей. Убытки местного самоуправления в результате действий экс-премьера оценили примерно в $1 млрд.

В декабре сообщалось, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.

Также, по данным RMF, спецслужбы Польши прослушивали Моравецкого, когда он был премьером.

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