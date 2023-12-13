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Zet: Туск отправил в отставку начальников всех спецслужб Польши

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Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.
Zet: Туск отправил в отставку начальников всех спецслужб Польши
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал радио Zet.

Как утверждается, специальная комиссия сейма вынесла по этому поводу положительное заключение.

13 декабря президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее представлявшего оппозицию. До этого данный пост занимал Матеуш Моравецкий.

В разговоре с RT эксперты отметили, что Туск — больше европеист, тогда как президент Анджей Дуда и экс-премьер Матеуш Моравецкий — «больше американисты».

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