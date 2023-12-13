Zet: Туск отправил в отставку начальников всех спецслужб Польши

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.

Об этом сообщает портал радио Zet.

Как утверждается, специальная комиссия сейма вынесла по этому поводу положительное заключение.

13 декабря президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее представлявшего оппозицию. До этого данный пост занимал Матеуш Моравецкий.

В разговоре с RT эксперты отметили, что Туск — больше европеист, тогда как президент Анджей Дуда и экс-премьер Матеуш Моравецкий — «больше американисты».