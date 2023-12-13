Zet: Туск отправил в отставку начальников всех спецслужб Польши
- РИА Новости
Об этом сообщает портал радио Zet.
Как утверждается, специальная комиссия сейма вынесла по этому поводу положительное заключение.
13 декабря президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее представлявшего оппозицию. До этого данный пост занимал Матеуш Моравецкий.
В разговоре с RT эксперты отметили, что Туск — больше европеист, тогда как президент Анджей Дуда и экс-премьер Матеуш Моравецкий — «больше американисты».