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Туск приведён к присяге в качестве премьера Польши

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Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.
Туск приведён к присяге в качестве премьера Польши
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Об этом сообщает портал Onet.

Вслед за Туском присягу начали принимать члены сформированного им кабмина.

До этого польский сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на должность премьера.

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