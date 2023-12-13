Туск приведён к присяге в качестве премьера Польши
Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.
- AP
- © Czarek Sokolowski
Об этом сообщает портал Onet.
Вслед за Туском присягу начали принимать члены сформированного им кабмина.
До этого польский сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на должность премьера.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: