Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

Депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.

Об этом сообщает портал Onet.

За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против выступил 201, никто не воздержался.

Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.