Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает портал Onet.
За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против выступил 201, никто не воздержался.
Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
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