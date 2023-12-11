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Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

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Депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал Onet.

За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против выступил 201, никто не воздержался.

Ранее депутаты сейма Польши вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

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