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Аналитики рассказали о последствиях назначения Туска премьером Польши

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.
Аналитики рассказали о последствиях назначения Туска премьером Польши
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Как объяснил Оленченко, в Польше накопилось недовольство украинцами среди населения.

«Это связано с поведением украинских беженцев, необходимостью предоставления им каких-то льгот, а также последнее, что мы видели, — это предоставление льгот в области автоперевозок, что больно отразилось на Польше. Не будем забывать о том, что Польша так и не добилась извинений от Киева за Волынскую резню», — отметил аналитик.

По его мнению, сам Туск — больше европеист, а президент Польши Анджей Дуда и экс-премьер Матеуш Моравецкий — больше американисты.

«Но сложность в чём: хоть Туск и стал премьер-министром, но президентом остаётся Дуда, партия «Право и справедливость» никуда не делась, поэтому украинская тема тоже будет занимать много места», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что заявлений у Туска много, самых разнообразных, часто они противоречивые, поэтому опираться на его прошлый опыт не очень обоснованно.

«Надо смотреть, как он поведёт себя в новых ситуациях. От него много ждут в ЕС», — заключил Оленченко.

В свою очередь, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что Туск — человек Брюсселя.

«Это человек над национальной элитой. Но вопрос о национальных приоритетах в Польше начинается более активно обсуждаться. А Туск будет делать акцент на том, что политика, декларируемая в Брюсселе, является априори более важной для поляков, это будет вызывать ещё большее напряжение и дискуссионный напор в самой Польше», — спрогнозировала политолог.

Ранее стало известно, что Туск приведён к присяге в качестве премьера Польши.

Вслед за Туском присягу начали принимать члены сформированного им кабмина.

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