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RMF: спецслужбы Польши прослушивали Моравецкого, когда он был премьером

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Польские спецслужбы прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром страны.
RMF: спецслужбы Польши прослушивали Моравецкого, когда он был премьером
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

В сообщении говорится, что прослушивали Моравецкого с помощью израильской программы Pegasus.

Отмечается, что также польские спецслужбы следили за другими политиками партии «Право и справедливость». 

По данным радиостанции, спецслужбы интересовались недвижимостью Моравецкого, а также контактами главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

В декабре сообщалось, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск в первый день работы на посту уволил начальников пяти спецслужб страны.

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