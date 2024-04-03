ЦАХАЛ: удар, в ходе которого погибли четыре члена НКО, был серьёзной ошибкой

Армия обороны Израиля назвала серьёзной ошибкой собственный удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам главы генштаба израильской армии Герци Халеви, удар был проведён не с целью причинить вред сотрудникам НКО.

«Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьёзной ошибкой», — сказал Халеви.

Также президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО World Central Kitchen Хосе Андресом принёс извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».