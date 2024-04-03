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Мезенцев: география авиарейсов между Россией и Белоруссией будет расширена

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Авиасообщение между российскими и белорусскими городами будет расширено в ближайшее время, заявил в интервью газете «Известия» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, руководители белорусских и российских регионов много раз говорили о необходимости расширить систему межрегиональных связей новыми рейсами.

Отмечается, что 3 апреля будет запущен рейс авиакомпании «Белавия» из Бреста в Москву и обратно. Кроме того, уже существует возможность прямых перелётов между Гомелем и российской столицей.

В скором времени также будут налажены рейсы во Владикавказ и Архангельск. В проработке, как отметил Мезенцев, находятся рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и ряд других городов.

«Мы расширяем туристический потенциал, мы открываем друг для друга нашу географию, открываем наши города, посёлки, наше пространство, а значит, наши души», — сказал Мезенцев.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днём единения народов двух государств заявил, что лидерам удалось многое сделать для развития связей двух стран.

Также Путин отметил, что Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия в сфере противодействия терроризму.

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