Путин: Москва и Минск эффективно координируют усилия по борьбе с терроризмом

Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия в сфере противодействия терроризму, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в послании президента участникам проходящих в Минске торжественного собрания и концерта, посвящённых Дню единения народов России и Белоруссии.

«Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы», — говорится в документе.

Ранее Путин заявил, что России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.