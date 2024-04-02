Путин: Москва и Минск эффективно координируют усилия по борьбе с терроризмом
Об этом говорится в послании президента участникам проходящих в Минске торжественного собрания и концерта, посвящённых Дню единения народов России и Белоруссии.
«Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы», — говорится в документе.
Ранее Путин заявил, что России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.