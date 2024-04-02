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Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили удар Израиля по иранскому консульству

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Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили удар Израиля по иранскому консульству
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Сегодня утром Генеральный секретарь получил телефонный звонок от министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик отметил, что в ООН очень обеспокоены потенциальной серьёзной эскалацией ситуации.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.

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