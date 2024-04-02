Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили удар Израиля по иранскому консульству
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Сегодня утром Генеральный секретарь получил телефонный звонок от министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — цитирует его ТАСС.
Дюжаррик отметил, что в ООН очень обеспокоены потенциальной серьёзной эскалацией ситуации.
Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.
ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.
В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.